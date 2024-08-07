Результати матчів чемпіонату області з футболу

4 серпня відбулося сім поєдинків вищої та першої ліги чемпіонату Тернопільської області з футболу. Пропонуємо результати зіграних матчіві лідерів чемпіонатів.

Вища ліга. 10 тур

«Галич» (Збараж) – «Дністер» (Заліщики) – 0:3 (0:1).

ФК «Борщів» – «Поділля» (В. Березовиця) – 2:0 (0:0).

«Медобори» (Зелене) – «Агрон» (Великогаївська громада) – 0:3 (0:1).

Після 10 турів турнірну таблицю очолює «Агрон» у якого після 8-ми зіграних матчів – 22 очки; на другій сходинці «Дністер» – 9 поєдинків і 18 очок; третій «Колос» – 8 матчів і 17 очок.

Перша ліга. 9 тур

«Вікнини» (Вікно) – ФК «Нараїв» – 2:2 (0:1).

«ПрофАгро» (Кременець) – «Поділля» (Васильківці) – 0:1 (0:0).

ФК «Трибухівці» – «Зелені леви» (Почаїв) – 0:2 (0:1).

ФК «Збараж» – «Сокіл» (Велика Березовиця) –1:1 (1:1).

Після 9-ти турів турнірну таблицю очолює ФК «Збараж» у якого після 8-ми зіграних матчів – 20 очок на другій сходинці «Поділля» – 8 поєдинків і 19 очок; на третьому «Зелені леви» – 8 матчів і 13 очок.

11 серпня у 10 турі другого кола зіграють ФК «Трибухівці» – «Поділля» (Васильківці), «ПрофАгро» (Кременець) – «Сокіл» (Велика Березовиця), ФК «Збараж» – ФК «Нараїв», «Вікнини» (Вікно) – «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ).