Результати матчів чемпіонату області з футболу

23 серпня відбулося шість поєдинків тринадцятого заключного туру першого етапу Вищої ліги чемпіонату Тернопільської області з футболу 2025 року. Тож пропонуємо результати зіграних матчів.

«Галич» («Збараж») – ФК «Трибухівці» – 1:2 (0:0), «Вікнини» (Вікно) – «Зелені леви» (Почаїв) – 2:0 (0:0), ФК «Нараїв» – «Збруч-Агробізнес» (Підволочиськ) – 0:1 (0:0), ФК «Борщів» – «Поділля» (Васильківці) – 3:1 (1:0), «Медобори» (Зелене) – ФК «Збараж» – 1:1 (0:1), «Сокіл» (Велика Березовиця) – ФК «Теребовля» – 4:0 (3:0).

Матч «Агрон» (Великогаївська громада) – «Поділля» (Велика Березовиця) у зв’язку з участю «Агрона» в аматорському чемпіонаті України відбудеться 27 серпня.

За його підсумками 13 туру команди розділилися на дві групи. Колективи з 1 по 8 місця змагатимуться за нагороди, а команди, які зайняли 9-14 позиції вестимуть боротьбу у втішному турнірі за право залишитися на наступний сезон у вищій обласній лізі.