“Пункти Незламності” на Тернопільщині: що у них є та до котрої години діють?

Пункти у Тернополі обладнають генераторами, доступом до інтернету, біотуалетами. Там можна буде набрати питної води, зарядити телефони, скористатися польовою кухнею, засобами гігієни, медикаментами.

На Тернопільщині розгорнуто 101 «Пункт Незламності». Про це повідомив голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш.

З медикаментами та інтернетом

Це спеціально облаштовані місця, де можна зігрітися, приготувати теплий чай, підзарядити пристрої, скористатися безкоштовним інтернетом, — повідомив голова ОВА. — Вони забезпечені водою, продуктами, медикаментами й речами першої необхідності. Електроенергія подається від встановлених генераторів.

Знайти найближчий для себе пункт можна на сайті nezlamnist.gov.ua

Міський голова Тернополя Сергій Надал запевнив, що Тернопіль готується до складної зими.

На випадок тривалого вимкнення електроенергії, кілька днів поспіль, та значного зниження температури ми готуємо пункти обігріву в приміщеннях освітніх закладів нашого міста, — повідомив Сергій Надал. — Ми обладнаємо їх генераторами, доступом до інтернету, біотуалетами. Там можна буде набрати питної води, зарядити телефони, скористатися польовою кухнею, засобами гігієни, медикаментами.

Також ці приміщення будуть доступні для тимчасового проживання, зазначив міський голова.

Але якщо у вас є родичі в селі, а їх будинки обладнані пічним опаленням, сплануйте варіант тимчасового переїзду, — звернувся до тернополян Сергій Надал. — Знайте, ми підтримаємо одне одного і переможемо. Україна переможе!

Що має бути у пункті незламності:

опалення;

вода;

світло;

мобільний зв’язок;

інтернет;

живлення для мобільних пристроїв;

місце для відпочинку;

все необхідне для мами і дитини;

аптечки.

Зазвичай пункти розташовують у школах, будівлях районних та обласних військових адміністрацій, органах місцевого самоврядування.

АЗС, супермаркети, відділення банків можуть надавати безкоштовне тепло та підзарядку пристроїв. Інші послуги можуть бути платними на розсуд власників.

У пункті незламності можуть одночасно перебувати від 40 до 500 людей. Однак навіть якщо у пункті, куди ви прийдете, не буде місця, фахівці мусять зробити все необхідне, аби вас прийняти.

Працюють цілодобово і під час комендантської години

Час перебування у пункті необмежений. Однак варто пам’ятати про те, що іншим людям також потрібно зігрітися і зарядити пристрої.

Наразі в Україні вже розгорнуто 4 тис. пунктів незламності і їх кількість продовжує зростати, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Наразі в країні розгорнуто 4 тис. пунктів незламності, — зазначив Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону «Єдині новини» в четвер, 24 листопада. — Нагадаю, ми обіцяли їх розгортати з 24-ї години відсутності електропостачання в містах, але нам вдалося це фактично зробити через 5-7 годин.

Протягом цього часу вдалося розгорнути основну мережу із 90% наявних пунктів незламності.

Нам залишилося ще розгорнути трохи більше ніж 100 пунктів, ми над цим працюємо. Будемо їх дорозгортати, а також додатково довозитимемо нові запаси води, їжі, теплих речей і всього необхідного для цих пунктів, тому що люди туди звертаються, – зазначив заступник глави Офісу Президента.

Він наголосив, що пункти незламності працюють цілодобово, і в них можна залишатися після комендантської години. Кирило Тимошенко додав, що наразі влада також перекидає частину генераторів мобільним операторам, щоб допомогти підтримати забезпечення українців зв’язком в умовах відключень електроенергії.

Але все-таки ми сподіваємося, що мобільні оператори зі свого боку все-таки дороблять системи генерації та акумулятори на своїх мережах для того, щоб у нас не зникав мобільний зв’язок, який, нагадую, перебуває у приватній власності, — наголосив Тимошенко.

Де є “Пункти незламності” у Тернополі:

бульвар Данила Галицького (біля «Палацу спорту»);

вул. Миру,6 (поруч із ПК «Березіль»);

вул. Лисенка,8 (на базі Тернопільського міського територіального центру).

Але зазначають, що працюють вони впродовж дня до комендантської години.