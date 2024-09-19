Псевдо співробітник банку видурив у жительки Тернопільщини 20 000 гривень

Від рук шахраїв постраждала 58-річна мешканка Чортківського району.

Шахрай переконав жінку, що її банківською карткою намагаються скористатися і негайно потрібно убезпечити рахунок. Дізнавшись необхідну конфіденційну інформацію, зловмисник отримав доступ до електронного гаманця.

Як результат – з картки було знято 20 000 гривень.

Слідчі поліції здійснюють розслідування в рамках кримінального провадження відповідно до ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські вживають заходів, необхідних для встановлення особи, причетної до злочину. Зловмиснику загрожує до восьми років ув’язнення.

Правоохоронці нагадують:

– не довіряйте невідомим співрозмовникам;

– співробітники банку ніколи не вимагають назвати цифри на зворотному боці картки (CVV-код), пароль від карти, термін дії, одноразовий пароль, код операції, який приходить на телефон;

– якщо вас просять перевести куди-небудь гроші для того, щоб активувати або розблокувати картку, не довіряйте – це шахраї;

– не повідомляйте персональні дані, номер та строк дії банківської картки, PIN-код, CVV-коди, паролі до Інтернет-банкінгу, кодове слово або іншу інформацію;

– не переходьте за сумнівними Інтернет-посиланнями.

Джерело: Відділ комунікації поліції Тернопільської області