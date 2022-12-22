Прокурор з Тернопільщини планує очолити НАБУ

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Всього комісія отримала документи 78 заявників.
На засіданні комісії 22 грудня буде розглянуто питання ухвалення рішення про допущення або недопущення кандидатів до участі у конкурсі на підставі поданих документів, а також оголошено про наступний етап конкурсу – тестування кандидатів на знання законодавства.
Серед претендентів на посаду директора НАБУ є діючий заступник прокурора Тернопільської області – Юрій Табака.
До слова, Табака Юрій Богданович народився у 1989 році в селі Іванчани Збаразького району Тернопільської області.
Освіта – вища юридична. Закінчив у 2011 році Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого.
В органах прокуратури працює з 2011 року.
З лютого 2020 року – заступник прокурора Тернопільської області.
З 29 вересня 2020 року – заступник керівника Тернопільської обласної прокуратури.