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Прокурор з Тернопільщини планує очолити НАБУ

22.12.2022

Роман Васильович

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Життя, Новини

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Комісія з відбору кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) оприлюднила списки 78 кандидатів.
Вчора опівночі, 20 грудня, закінчився прийом документів для участі в конкурсі на зайняття посади директора Національного антикорупційного бюро України, пише Тернополяни.

Всього комісія отримала документи 78 заявників.

На засіданні комісії 22 грудня буде розглянуто питання ухвалення рішення про допущення або недопущення кандидатів до участі у конкурсі на підставі поданих документів, а також оголошено про наступний етап конкурсу – тестування кандидатів на знання законодавства.

Серед претендентів на посаду директора НАБУ є діючий заступник прокурора Тернопільської області – Юрій Табака.

До слова, Табака Юрій Богданович народився у 1989 році в селі Іванчани Збаразького району Тернопільської області.

Освіта – вища юридична. Закінчив у 2011 році Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого.

В органах прокуратури працює з 2011 року.

З лютого 2020 року  – заступник прокурора Тернопільської області.

З 29 вересня 2020 року  – заступник керівника Тернопільської обласної прокуратури.

Автор: Роман Васильович

Мітки: НАБУ, прокурор з тернопільщини

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