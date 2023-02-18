Про посвідчення водія можна забути на півроку: українців попередили про відповідальність за популярне порушення

Через несправності в автомобілі водія не лише змусять сплатити штраф, а й можуть забрати права. В українських правилах дорожнього руху прописано чимало несправностей авто, при яких заборонено їздити на транспортному засобі.

Але, на жаль, не всі водії їх дотримуються та продовжують ризикувати та їздити з порушеннями. Патрульна служба за популярне порушення може не лише виписати штраф, а й позбавити прав водія на пів року, повідомляє Автотема.

Таке покарання можна отримати за габаритні вогні, що не працюють, пише Avtosota.

Таких порушників визначити дуже легко, особливо у темну пору доби.

У ч.1 ст.121 Кодексу про адміністративні правопорушення (КУпАП) зазначається, що таким водіям світить покарання у вигляді штрафу розміром 340 грн.

Якщо порушення (пересування на ТЗ з непрацюючими габаритними вогнями) буде скоєно повторно протягом року, то водія позбавлять прав водіння терміном від 3 до 6 місяців.

У Правилах дорожнього руху вказується, що кожен водій в Україні перед тим, як виїхати на дорогу, повинен перевірити особистий транспортний засіб на справність.

Але під час руху водіям складно контролювати, перегоріли лампочки чи ні. Тому, якщо так сталося, то ця подія не є адміністративним правопорушенням. Тож водієві варто терміново вжити заходів для усунення несправності.

Отже, якщо несправність габаритних вогнів виникла в дорозі і водієві про це не було відомо, то така подія не є адміністративним правопорушенням, а є підставою для усунення цих недоліків на місці. Штраф поліції у такому разі буде незаконним і підлягає скасуванню в установленому законі порядку.