Про це говорять: Понад 27 мільйонів гривень – на ремонт приміщень поліції Тернопільщини

Майже два роки в країні точиться страшна кровопролитна війна. Волонтери, громадськість буквально по крихтах збирають матеріальну допомогу серед населення, щоб хоч якось допомогти мужнім воїнам відвойовувати наші землі, захищатися та нищити клятого ворога. Тим часом люди обурені, адже поки вони віддають мало не останнє, влада лише частину бюджету використовує на допомогу ЗСУ. Громадськість не розуміє, на що йдуть наші податки.

Нещодавно у соцмережах на сторінці проєкту «Бюджетні гроші Тернопільщини» оприлюднили вражаючі цифри. Керівництво Національної поліції в Тернопільській області вирішило витратити 4 577 708 гривень на ремонт системи опалення приміщень районного управління. Перевіривши цю інформацію, з’ясували, що оголошення з відповідною очікуваною вартістю справді розміщено на закупівельних майданчиках.

Назва закупівлі: «Капітальний ремонт системи опалення адмінбудівлі Тернопільського РУ поліції ГУНП в м. Тернопіль, бул. Шевченка», код ДК 021:2015: 45450000-6 (інші завершальні будівельні роботи). Замовником робіт виступає ГУНП в Тернопільській області.

Оприлюднена у соцмережах інформація викликала масове невдоволення жителів Тернопілля.

«На пошту надійшло кілька листів з проханням висвітлити витрати Головного управління Національної поліції в Тернопільської області за нового керівника Сергія Зюбаненка», – повідомили на сторінці проєкту.

Відтак не минуло й дня, як з’явилася нова інформація: «Бюджетні гроші Тернопільщини» оприлюднили цифри витрат у 2023 році. З даними можна ознайомитися на сайті публічних закупівель https://zakupivli.pro/gov/company/40108720?p=1

Отож, далі мовою цифр:

7 808 121 – капітальний ремонт приміщень чергової служби ГУНП в Тернопільській області в м. Тернопіль;

6 985 781 – поточний ремонт приміщень в адмінбудівлі ГУНП в Тернопільській області м. Тернопіль» (інші завершальні будівельні роботи);

8 847 422 – поточний ремонт приміщень в адмінбудівлі ГУНП в Тернопільській області м. Тернопіль (інші завершальні будівельні роботи);

На технічний нагляд за виконанням робіт стосовно цих трьох лотів додатково витратили 99 900 + 90 000 + 70 500.

Інші витрати протягом липня – грудня 2023 року:

82 576 – ремонт приміщення поліцейської станції в м. Почаїв;

321 115 – поточний ремонт адмінбудівлі (третій поверх) Тернопільського РУП ГУНП;

60 000 – ремонт адмінбудівлі ГУНП в Тернопільській області в м. Бережани;

80 000 – ремонт внутрішніх приміщень ІТТ в м. Теребовля;

199 160 – ремонт покрівлі адмінбудівлі ГУНП в Тернопільській області в м. Тернопіль;

199 849 – ремонт будівлі автогаражів з надбудовою Кременецького РВП ГУНП;

199 991 – ремонт приміщень в адмінбудівлі (третій поверх) ГУНП в Тернопільській області на вул. Галицька;

70 832 – ремонт коридору 2-го поверху нежитлових приміщень за адресою: бульвар Шевченка;

199 999 – ремонт приміщень в адмінбудівлі ВП №1 Тернопільського РУП ГУНП;

128 909 – ремонт санвузла 2-го поверху нежитлових приміщень за адресою: бул. Шевченка, м. Тернопіль;

71 828 – покрівельні роботи дахового покриття ганку нежитлового приміщення ГУНП в Тернопільській області;

192 037 – ремонт кабінетів 2-го поверху нежитлових приміщень ГУНП в Тернопільській області;

199 944 – ремонт адмінбудівлі (літера А-1) Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області в м. Кременець;

765 225 – крісла, 578 286 – столи, 234 707 – інші меблі, 99 951 – металопластикові вікна, 98 406 – двері, 89 897 – умивальники, сантехніка, 72 310 – плінтуса, плитка, ламінат, 50 000 – відкатні ворота…

Окрім вже оголошеного ремонту системи опалення адмінбудівлі ТРУП ГУНП, оплачений проєкт «Капітальний ремонт будівлі гаражів службового автотранспорту з допоміжними приміщеннями ГУНП в Тернопільській області» – 169 100 грн.

Загалом, 27 815 905 гривень лише за пів року діяльності нового очільника поліції краю.

Дивна річ, виходить, що структура, котра утворила комісію в Тернополі стосовно призупинення тендерів, виявилася лідером серед витрат на ремонт приміщень для покращення умов праці власним працівникам. Більше того, часто у пресслужбі поліції оприлюднюють інформацію, як ті чи інші благодійники дарують поліцейським автомобілі. Тим часом йдуть, без перебільшення, шалені кошти на ремонт приміщень.

Редакція газети «Свобода» звернулася з офіційним запитом стосовно доцільності витрат бюджетних коштів на ремонти приміщень поліції у воєнний час. Відповідь опублікуємо у наступних номерах видання.

Далі буде…