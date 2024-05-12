Президент нагородив ректора Марійського духовного центру “Зарваниця” “Золотим серцем”

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження відзнакою “Золоте серце” за вагомий особистий внесок у наданні волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху Володимира Фірмана – єпископа-помічника Тернопільсько-Зборівської архієпархії УГКЦ, ректора Марійського духовного центру “Зарваниця”.

Почесну відзнаку священнослужителю вручив заступник голови ОВА Віктор Устенко, подякувавши отцю за велику роботу, благодійність, волонтерство.

«Сьогодні маю велику честь вручити Вам цю високу нагороду за ту роботу, яку ви робите не тільки з початку повномасштабної війни, а ще задовго до її початку. Щиро дякую за вашу волонтерську роботу, підтримку наших захисників та їх родин», – сказав Віктор Устенко.