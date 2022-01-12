Орден для протоієрея Олексія Філюка

2 січня архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор відвідав Лановецьке благочиння. На запрошення настоятеля храму святого архістратига Михаїла села Білозірка архієрей звершив Божественну літургію.

Також Високопреосвященнійший владика звершив чин оновлення храму.

Його Високопреосвященству співслужили настоятель парафії святого архістратига Михаїла протоієрей Олексій Філюк, завідувач єпархіальної канцелярії протоієрей Володимир Зубілевич, протодиякони Юрій Коханський і Назарій Тернопільський.

З благословення митрополита Київського та всієї України Епіфанія архієрей нагородив протоієрея Олексія Філюка орденом Архістратига Михаїла II ступеня.

Престольний празник та 75-річчя о. Димитрія Лисака

У день Різдва Христового головний храм Тернопільсько-Бучацької єпархії ПЦУ відзначив свій престольний празник. Парафіяни та священники настільки гарно та зі смаком його прикрасили, що він виглядає казково, а отці, владика, парафіяни перебуваючи у храмі нагадують казкових персонажів. В цей радісний день в древній святині міста Тернополя всенічне бдіння і святкові Божественні літургії очолив архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон. За літургією архіпастирю співслужили духовенство кафедрального храму. В кінці літургії владика Тихон привітав вірян з храмовим святом та побажав усім здоров’я, жити в радості віри, в мирі та любові.

По завершені ранкової Божественної літургії вихованці недільної школи при кафедральному храмі Різдва Христового м. Тернополя, дитячим Різдвяним вертепом створили святковий настрій духовенству, парафіянам та усім гостям. Владика Тихон подякував керівнику недільної школи протоієрею Богдану Антонюку та учасникам вертепу за організоване Різдвяне свято і подарував усім дитячі молитовники. Також парафіян головного храму Тернопільсько-Бучацької єпархії привітав хор Тернопільського міського територіального центру «Золоті Журавки». Архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон подякував гостям за виконання різноманітних колядок та на молитовну пам’ять подарував ікону Спасителя.

9 січня, в день пам’яті святого архідиякона та першомученика Стефана, владика Тихон очолив Божественну літургію у другому кафедральному храмі Воздвиження Чесного Хреста Господнього м. Тернополя. Його високопреосвященству співслужили настоятель храму митрофорний протоієрей Димитрій Лисак та духовенство Тернопільського благочиння. По завершенні літургії владика Тихон привітав усіх зі святом, а особливо настоятеля отця Димитрія з 75-річчям від Дня народження подарувавши напрестольного хреста.

Митрополит Василій візитував парафії сіл Мшанець і Саранчуки

8 січня архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк відвідав парафію УГКЦ святого архістатига Михаїла с. Мшанець, Залозецького деканату. Митрополита зустріли діти з привітальними віршами та народний хор с. Мшанець під керівництвом Михайла М’якуша, який привітав владику різдвяною колядою. На богослужінні архієрею співслужили настоятель храму о. Едуард Ваврушко, декан Залозецький о. Михайло Підгородецький та о. Василь Небесний. Після Літургії семінаристи представили парафіянам храму своє виконання різдвяних колядок. Відтак, усі процесійно перейшли на подвір’я парафіяльного дому, де відбувся Чин його освячення.

9 січня владика Василій Семенюк здійснив пастирський візит на парафію Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста с. Саранчуки, Саранчуцького деканату. Архієрея вітала громада вірних на чолі з настоятелем храму о. Василем Колосівським, деканом Саранчуцьким о. Володимиром Люшняком та о. Петром Сташківим. Перед Божественною Літургією відбувся чин освячення нового престолу, який був споруджений стараннями жертводавців.

Після закінчення Літургії веселою колядою семінаристи привітали всіх з Різдвом Христовим, а місцевий молодіжний вертеп майстерно у театральний спосіб відтворив подію народження Ісуса Христа.