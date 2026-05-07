«Тернопільська танцювальна весна» зібрала понад 100 колективів

У ПК «Березіль» імені Леся Курбаса відбувся 61-й обласний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Тернопільська танцювальна весна», який традиційно об’єднав танцювальні колективи області. Цьогоріч участь у заході взяли 110 колективів, а це — 1950 учасників із різних громад Тернопільщини. На сцені вони представили хореографічні композиції у різних стилях і жанрах.

Фестиваль «Тернопільська танцювальна весна» має на меті розвиток хореографічного мистецтва, підвищення виконавської майстерності учасників, обмін досвідом і відкриття нових талантів. Він поєднує збереження українського народного танцю з розвитком сучасних напрямків, створює здорову конкуренцію між колективами та слугує майданчиком для професійного спілкування і вдосконалення. Особлива увага на конкурсі була приділена патріотичному вихованню — чимало номерів відтворили національну ідентичність та сучасний дух України.

Організатор події — Тернопільський обласний методичний центр народної творчості. Відтак учасників фестивалю привітав директор центру, депутат обласної ради, заслужений артист України Володимир Вермінський.

«У непростий час конкурс із понад 60-річною історією для молоді є важливим джерелом натхнення, розвитку і віри у власні сили. Він об’єднує громади та відкриває нові імена в українському мистецтві», — зазначив він.

Чимало зусиль до організації цього заходу доклала провідна методистка хореографічного жанру центру, заслужена працівниця культури України Лілія Вельган.

Після виступів учасники отримали подяки за участь, а також дипломи й статуетки з символікою фестивалю.