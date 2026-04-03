У Збаражі відбулася літературна зустріч із Володимиром Шовкошитним «Пріоритет незламності»

1 квітня у читальному залі Публічної бібліотеки Збаразької міської ради відбулася літературна зустріч «Пріоритет незламності» з відомим українським діячем Володимиром Шовкошитним.

Він — геофізик, інженер-атомник, письменник, видавець, політик, доктор філософії, учасник Майданів, боєць ТРО та громадський діяч, а також безпосередній учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Його життєвий шлях тісно пов’язаний із ключовими подіями в історії України.

Презентація книг і незламність видавництва

Під час зустрічі Володимир Шовкошитний презентував власні книги та видання свого видавництва «Український пріоритет». Особливу увагу приділили темі випробувань, які пережило видавництво.

Внаслідок російської атаки дронами було знищено близько 70 тисяч книг (понад 32 тонни продукції). Попри це, видавництво продовжує працювати, зберігаючи віру в українське слово та читача.

Основна мета видань — через художню літературу відтворити історію України від найдавніших часів до сьогодення.

Філософські роздуми та символічні подарунки

Письменник поділився з присутніми роздумами про поєднання духу і матерії, а також власними спостереженнями як науковця і філософа.

Збаразькій бібліотеці він передав дві книги, пошкоджені внаслідок обстрілів, як символ знищення української культури, а також унікальне видання «Кобзар Переяславський» Тараса Шевченка.

Вшанування спадщини Петра Сороки

Під час заходу також згадали про видатного літературознавця, уродженця краю Петра Сороку. У видавництві «Український пріоритет» уже вийшли друком перші три томи його творів із запланованих семи.

Завдяки підтримці Збаразької міської ради ці книги передані до бібліотек громади, що сприятиме збереженню літературної спадщини для майбутніх поколінь.

Подяка та значення події

Міський голова Роман Полікровський і директорка бібліотеки Оксана Бойко подякували Володимиру Шовкошитному за вагомий внесок у популяризацію української історії та літератури.

Зустріч залишила по собі відчуття причетності до чогось більшого — живого процесу творення українського слова, яке продовжує жити попри війну та виклики.

