Правоохоронці затримали 19-річного втікача, який п’яним вчинив смертельну ДТП на Тернопільщині

На Тернопільщині поліцейські оперативно затримали водія, котрий у стані алкогольного сп’яніння скоїв смертельну ДТП та втік з місця пригоди.

За вчинене йому загрожує до 10 років позбавлення волі, повідомляють у поліції області.

У неділю, 6 жовтня, близько 6:30 до співробітників відділення поліції №1 м. Ланівці надійшло повідомлення про те, що на автодорозі в селі Борсуки виявили мертву жінку.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Ланівецького відділення поліції. Було встановлено, що потерпіла отримала травми внаслідок наїзду транспортного засобу. Загиблою виявилася 45-річна місцева жителька. Під час огляду місця події поліцейські виявили уламки деталей автомобіля.

На пошук водія одразу був орієнтований весь особовий склад територіального підрозділу поліції, а також слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Тернопільській області. Поліцейські переглянули камери відеоспостереження, опитали свідків та очевидців події.

У результаті вжитих заходів правоохоронцям вдалося оперативно встановити марку автомобіля та особу водія. Ним виявився 19-річний житель одного із сусідніх сіл.

Поліцейські розшукали фігуранта та автомобіль ВАЗ 2106 з характерними для ДТП пошкодженнями. Хлопець перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Як з’ясувалося, зловмисник збив жінку, яка їхала на велосипеді. Після цього втік з місця події.

Наразі вирішується питання про затримання фігуранта відповідно до ст. 208 КПК України та внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до десяти років.

Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП.