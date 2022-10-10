Агонією Кремля, біснуванням після палання Керчинськго моста та спробою змусити Україну сісти за стіл переговорів вважає нинішні ракетні удари ворога голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

На цьому він наголосив у коментарі «Апостроф TV».

Констатував: прильотів на Тернопільщину не було. Філігранно спрацювала система ППО.

«Декілька ракет було збито. Зокрема в Козівському районі та на межі Підволочиська, – зазначив. – Слава Богу, жодних пошкоджень і ніхто не постраждав. Хотів би подякувати нашим хлопцям за те, що тримають нам небо».