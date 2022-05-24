Попри війну, у ТзОВ «Бучачагрохлібпром» виконали посівну згідно з планом. Окрім цього, в компанії тривають масштабні будівельні роботи, адже керівництво переконане: хто будує, той вірить у перемогу України!

У прямому ефірі програми «Сильні разом» на каналі «Тернопіль1» директор ТЗОВ «Бучачагрохлібпром» Казимир Попіль розповів, у яких умовах цьогоріч відбувалася посівна кампанія.

– Наразі наша компанія обробляє орієнтовно 26 тисяч гектарів землі на території 5-ти ОТГ Тернопільського і Чортківського районів. Посівну кампанію 2022 року було завершено ще 30 квітня. Погода для цього була сприятливою. Щодо структури посівів, то ми нічого не змінювали, на підприємстві вже добре налагоджена сівозміна. 40 % займають озимі культури, у тому числі кормова група, близько 30 % – кукурудза, соняшник, решту – зернові (пшениця, ячмінь, ріпак, соя), – розповів Казимир Попіль.

Директор компанії каже, цьогорічна посівна відбувалася у складних умовах.

– Війна внесла свої корективи. Ніхто не очікував такого розвитку подій. Багато засобів захисту та мінеральних добрив необхідно було привезти з інших областей. Наші водії – справжні герої, вони доставляли необхідні засоби для посівної з Київщини, де на той час тривали бойові дії. Оскільки з пальним у нас проблем тоді не було, то наші автобуси вивозили людей з Бучі, Ірпеня, а також доставляли туди гуманітарну допомогу. У перші дні на війну добровольцями пішли 28 працівників нашої компанії. Ми їх підтримуємо, надали усю необхідну амуніцію, а також щомісяця виплачуємо заробітну плату, – зазначив Казимир Попіль.

Директор ТзОВ «Бучачагрохлібпром» додає, що в компанії триває будівництво та реконструкції, адже жодних сумнівів немає в тому, що Україні переможе.