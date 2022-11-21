Попри сніг та мороз, на Тернопільському ставі досі курсують теплоходи

Цього року навігаційний сезон на міському ставі триває рекордно довго.

Попри те, що на календарі уже кінець листопада, а на вулиці сніг та мороз, тернопільські теплоходи продовжують курсувати, пише видання Тернополяни.

Охочих прогулятися плесом водойми стало менше, проте на вихідних на “зимовий рейс” зважились десятки людей.

“Сніг і мороз нам не завада. Працюємо до останнього”, – зазначили на Фейсбук-сторінці круїзів на теплоходах.

Нагадаємо, що одне коло на судні коштує 50 гривень. Прогулянка на теплоході “Сигма”, який проходить під Білецьким мостом і курсує до “Водної арени”, вартує дорожче – 75 гривень.