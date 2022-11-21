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Попри сніг та мороз, на Тернопільському ставі досі курсують теплоходи

21.11.2022

Роман Васильович

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Тернопільщина, Життя, Новини

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Цього року навігаційний сезон на міському ставі триває рекордно довго.

 

Попри те, що на календарі уже кінець листопада, а на вулиці сніг та мороз, тернопільські теплоходи продовжують курсувати, пише видання Тернополяни.

Охочих прогулятися плесом водойми стало менше, проте на вихідних на “зимовий рейс” зважились десятки людей.

“Сніг і мороз нам не завада. Працюємо до останнього”, – зазначили на Фейсбук-сторінці круїзів на теплоходах.

Нагадаємо, що одне коло на судні коштує 50 гривень. Прогулянка на теплоході “Сигма”, який проходить під Білецьким мостом і курсує до “Водної арени”, вартує дорожче – 75 гривень.

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Автор: Роман Васильович

Мітки: теплохід, круїзи на теплоходах

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