Понад 170 тис. гривень зібрали юні волонтери з Тернопільщини

Понад 170 тисяч гривень для потреб ЗСУ своїм талантом зібрали впродовж року вихованці козівського зразкового дитячого театру Козівської громади «Дивосвіт» на чолі з режисеркою Людмилою Кулькою.

За високий професіоналізм, майстерність, активну громадську позицію та участь у благодійних проєктах дивосвітівців днями відзначила громадська організація «Захист».

«Дивосвіт» – не просто зразковий дитячий театр, а велика родина. Його «мамою», творцем та режисером є Людмила Кулька.

Завершивши понад 40 років тому Івано-Франківський педагогічний інститут й почавши вчителювати в місцевій школі, вона здійснила свою давню мірю – створила театр, який не втомлюється дивувати світ.

Цілі покоління дорослішали в ньому, знаходили друзів, вчилися вірити в себе, не боятися публіки й бути собою, а головне – постійно самовдосконалюватися й популяризувати рідне, українське.

Танець, пісня, акторство… Усе переплітається на сцені «Дивосвіту». Театр давно є своєрідним мистецьким брендом Козови. Минали роки, й тепер світ дивують внуки й діти тих перших акторів. Через здивування ведуть глядачів до істини, як вчить гасло.

24 лютого 2022-го змінило й життя дивосвітівців.

«Перше, що діти спитали в мене:

«Чим можемо допомогти військовим?» – пригадує Людмила Кулька.

Наближати перемогу вирішили власним талантом. Проаналізували репертуар театру. Зупинилися на виставі «Я повернуся». Вона – про УПА, двох дівчаток, які не поділили ляльку. Насичена пригодами, символізмом, іронією, пронизана любов’ю до України й ненавистю до всього російського. Минувшина в ній переплітається зі сьогоденням, і вустами дітей зі сцени промовляє істина.

За місяць 28 дивосвітівців відновили виставу, відшліфували й, змайструвавши скриньку для донатів, рушили з нею у турне Козівською громадою. Виступали на вулицях просто неба, у клубах, церквах. У спеку й мороз.

«Було холодно й важко, але ніхто не жалівся, – ділиться пані Людмила. – У нас була чітка й благородна мета».

Жодні труднощі не лякали юних акторів-волонтерів. Із виставою вони об’їздили понад 20 сіл громади, підкорили Трускавець. Усюди театралів стрічали гучними оплесками. Батьки й дідусі з бабусями підтримували дивосвітівців, бо ж більшість з них – також родом з «Дивосвіту».