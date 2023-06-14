Понад 170 тис. гривень зібрали юні волонтери з Тернопільщини

За високий професіоналізм, майстерність, активну громадську позицію та участь у благодійних проєктах дивосвітівців днями відзначила громадська організація «Захист».
«Дивосвіт» – не просто зразковий дитячий театр, а велика родина. Його «мамою», творцем та режисером є Людмила Кулька.
Завершивши понад 40 років тому Івано-Франківський педагогічний інститут й почавши вчителювати в місцевій школі, вона здійснила свою давню мірю – створила театр, який не втомлюється дивувати світ.
Цілі покоління дорослішали в ньому, знаходили друзів, вчилися вірити в себе, не боятися публіки й бути собою, а головне – постійно самовдосконалюватися й популяризувати рідне, українське.
Танець, пісня, акторство… Усе переплітається на сцені «Дивосвіту». Театр давно є своєрідним мистецьким брендом Козови. Минали роки, й тепер світ дивують внуки й діти тих перших акторів. Через здивування ведуть глядачів до істини, як вчить гасло.
24 лютого 2022-го змінило й життя дивосвітівців.
«Перше, що діти спитали в мене:
«Чим можемо допомогти військовим?» – пригадує Людмила Кулька.
Наближати перемогу вирішили власним талантом. Проаналізували репертуар театру. Зупинилися на виставі «Я повернуся». Вона – про УПА, двох дівчаток, які не поділили ляльку. Насичена пригодами, символізмом, іронією, пронизана любов’ю до України й ненавистю до всього російського. Минувшина в ній переплітається зі сьогоденням, і вустами дітей зі сцени промовляє істина.
За місяць 28 дивосвітівців відновили виставу, відшліфували й, змайструвавши скриньку для донатів, рушили з нею у турне Козівською громадою. Виступали на вулицях просто неба, у клубах, церквах. У спеку й мороз.
«Було холодно й важко, але ніхто не жалівся, – ділиться пані Людмила. – У нас була чітка й благородна мета».
Жодні труднощі не лякали юних акторів-волонтерів. Із виставою вони об’їздили понад 20 сіл громади, підкорили Трускавець. Усюди театралів стрічали гучними оплесками. Батьки й дідусі з бабусями підтримували дивосвітівців, бо ж більшість з них – також родом з «Дивосвіту».
«Понад 170 тисяч гривень для ЗСУ впродовж року зібрали невтомні бджілки зразкового дитячого театру «Дивосвіт» на чолі з режисерую Людмилою Кулькою. І продовжують гастролювати та волонтерити для ЗСУ. Це – їхній вклад у наближення перемоги! – наголосила голова ГО «Захист» Мар’яна Головко, відзначаючи подяками дивосвітівців у перший день літа. – Пишаюся таким майбутнім української нації! Щиро вдячна натхненниці й режисеру театру Людмилі Кульці за серце, віддане дітям, й любов до мистецтва. Дякую батькам дивосвітівців за виховання справжніх українців».