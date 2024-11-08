Поліцейські вилучили у тернополянина боєприпаси та гранату

За незаконне зберігання заборонених предметів чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

На лінію 102 надійшло звернення від тернополянина про те, що швагро вчиняє насильство відносно нього та своєї дружини. На місце події виїхала мобільна група з протидії домашньому насильству Тернопільського районного управління поліції.

У ході спілкування з потерпілими правоохоронці отримали інформацію, що зловмисник за місцем проживання може зберігати небезпечні предмети.

Під час огляду помешкання оперативники знайшли та вилучили у тернополянина декілька патронів і гранату. Речові докази скеровано на експертизу.

За вчинення домашнього насильства щодо 33-річного тернополянина складено адміністративні протоколи та винесено заборонні приписи. Вирішується питання про порушення кримінального провадження за незаконне зберігання бойових припасів та вибухових пристроїв.

Джерело: Відділ комунікації поліції Тернопільської області