Разом із чоловіком та 2-річною донечкою патрульна Вікторія Пшенична провела місяць під постійними російськими обстрілами у Маріуполі. Тепер вона у Тернополі почала життя спочатку.

Раніше вона несла службу у спецпідрозділі поліції Луганщини, а в 2019 році переїхала до коханого на Донеччину. Після повномасштабного вторгнення, щоб дістатися підконтрольної території України, родині довелося проїхати 23 ворожих блокпости. Вікторія народилася у місті Попасна Луганської області. Рідну домівку дівчина згадує зі сльозами. Підводить і тремтячий голос. Спомини про щасливе дитинство, шкільні роки затьмарила війна, яка почалася у 2014 році. Попереду був так званий референдум та перша окупація, шише Тернополяни.

«Попасна – українське місто, дуже добре, світле. Там були найкращі роки дитинства. Перша окупація міста була у липні 2014 року. Це був короткий період. Розлючені росіяни, наступаючи на місто, стріляли з усього озброєння. Було важко, але у порівнянні з тим, що відбувається тепер, це були квіточки», – ділиться спогадами Вікторія.

Після закінчення Луганського університету внутрішніх справ у 2016 році Вікторія побачила оголошення про набір до лав батальйону поліції «Луганськ-1». Пройшовши конкурсний відбір, дівчина впродовж трьох років несла службу в підрозділі, який дислокувався вздовж лінії розмежування. Серед основних завдань, які виконувала поліцейська, – патрулювання, чергування на блокпостах, викриття людей, які підтримували незаконні формування та здавали позиції наших військових. На той час у батальйоні «Луганськ-1» було лише двоє жінок: Вікторія та Ірина Гордієвич. Остання загинула 24 лютого 2022 року у місті Щастя на Луганщині.

Наприкінці 2019 році Вікторія вийшла заміж, переїхала у Маріуполь. Там у подружжя народилася донечка, поліцейська перебувала у декретній відпустці. Але повномасштабне вторгнення російської армії вщент розбило всі плани молодої сім’ї. 24 лютого 2022 року Вікторії разом із рідними довелося покинути квартиру та шукати безпечні місця. Виїхати з Маріуполя Вікторії з сім’єю вдалося 22 березня. Обклеївши вікна плівкою в автомобілі, вони проїхали 23 ворожих блокпости. Спочатку сім’я дісталася до Дніпра, там до них приєднався батько Вікторії, який виїхав з Попасної. Усі разом попрямували до знайомих у Тернопіль.

Файне місто сподобалося родині, тут вирішили залишитися. Вікторія звернулася в місцевий райвідділ поліції. Спочатку у складі патрулів забезпечувала охорону громадського порядку в обласному центрі. З 30 червня поліцейська почала нести службу в кінологічному центрі поліції Тернопільщини. Каже, здійснилася її давня мрія працювати із собаками. У дівчини вже є чотирилапа помічниця вівчарка Ельза, яку вона тренує щодня. Завдяки своїй наполегливості дівчина швидко адаптувалася та влилася в новий колектив та вкорте почала життя з чистого аркуша…