Тернопільський регіональний фтизіопульмонологічний медичний центр отримав сучасний венозний сканер, який значно полегшить роботу медичного персоналу.

Обладнання медзакладу передав народний депутат, голова Тернопільської обласної організації політичної партії «УДАР Віталія Кличка» Микола Люшняк. Він організував збір коштів серед благодійників для придбання апарату, який вартує понад сто тисяч гривень.

Завідувачка пульмонологічного відділення Катерина Луцишин зазначила, що веносканер дасть змогу проводити точні внутрішньовенні ін’єкції.

– Минулого року Микола Люшняк перебував у нас на лікуванні. Перед випискою запитав, чи може чимось допомогти фтизіопульмонологічному центру. Ми відповіли, що було б добре придбати венозний сканер, який полегшить роботу медичних сестер. Микола Володимирович свою обіцянку виконав, за що йому дякуємо. Веносканер полегшить візуалізацію вен у наших пацієнтів. До нас часто потрапляють на лікування люди із слабо вираженою венозною системою, інколи немає жодної «живої» венки, що дуже ускладнює проведення внутрішньовенних ін’єкцій. Цей апарат дасть змогу бачити стан вен, стінок, візуалізувати вхід. Таким чином медсестра передбачає, чи спроможна катетеризувати вену на будь-якій ділянці тіла пацієнта, – розповіла Катерина Луцишин.

Микола Люшняк підкреслив, що допомогою в купівлі веносканера він хоче віддячити лікарям за якісну медичну допомогу, яку вони надають жителям краю.

– Тернопільщині справді пощастило, адже на захисті здоров’я наших жителів стоять такі Лікарі – справжні фахівці своєї справи. Минулого року я зрозумів це, адже й сам лікувався у фтизіопульмонологічному центрі. Але навіть найдосвідченішому лікареві буде набагато складніше працювати, не маючи відповідного обладнання. Це я також усвідомив, будучи серед пацієнтів закладу. Саме тому допоміг у придбанні для медзакладу веноскнера. Це обладнання – подяка медикам та всьому персоналу за допомогу не лише мені, а й усім, кому вони допомогли повернути найважливіше – здоров’я. Сподіваюся, що цей апарат допоможе покращити якість наданих послуг та спростить роботу медпрацівникам,– наголосив Микола Люшняк.