«Подоляни» перемогли «Агрон» в аматорському чемпіонаті

У 21-му турі чемпіонату України з футболу серед аматорів 18 травня тернопільські команди зустрічалися між собою – великогаївський «Агрон» приймав «Подоляни».

Вже на початку матчу гості відкрили рахунок. Після помилки агронівців рахунок відкрив Іван Дячинський. Уподовж двох таймів поєдинок тривав на зустрічних курсах, але ні господарям, ні «Подолянам» більше не вдалося відзначитися. Тож з рахунком 1:0 перемогли гості.

«Агрон» (Великогаївська громада) – «Подоляни» (Тернопіль) – 0:1 (0:1).

Гол: Іван Дячинський (2).

Після 19 поєдинків «Подоляни» набрали 36 балів і за тур до фінішу здобули друге підсумкове місце турнірної таблиці, «Агрон», у якого 29 балів, ділить третє місце з городенківським «Пробоєм».

В останньому турі 26 травня «Агрону», щоб вийти в плей-оф і не залежати від результатів матчів суперників, потрібно перемагати на виїзді «Галичину-Фенікс» з міста Підмонастир, що на Львівщині (за певних умов вистачить і нічиєї). «Подоляни» прийматимуть «Марамуреш» (Нижня Апша, Закарпатська область).

Фото: ФК «Подоляни»