На 2022 рік встановлено нові ліміти доходу, що дають право на застосування податкових соціальних пільг (ПСП), а також їх розміри та перелік.

Згідно з ПКУ, податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого протягом звітного податкового місяця платнику податку доходу у вигляді зарплати (законної виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суму, рівну розміру місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи станом на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

Який граничний розмір доходу дає право на застосування податкової соціальної пільги?

Оскільки розмір місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи на 1 січня 2022 року становить 2481 грн, граничний розмір доходу, до якого застосовується податкова соціальна пільга, впродовж всього 2022 року становитиме 3470 грн (2481*1,4).

Податкова соціальна пільга для батьків, що працюють, двох та більше дітей

Розмір ПСП залежить від кількості дітей. Його розмір обчислюється шляхом множення граничного розміру доходу, що дає право на застосування податкової соціальної пільги одному з батьків, та кількості дітей, а саме: 6940 грн — 3470*2 — при наявності 2-х дітей; 10140 — 3470*3 — при наявності 3-х дітей; 13880 грн — 3470*4 — при наявності 4-х дітей і так далі.

Розмір податкової соціальної пільги

ПСП складає 50% від місячного прожиткового мінімуму для працездатної особи станом на 1 січня звітного податкового (2481 грн). Для будь-якого з платників податку впродовж усього 2022 року розмір податкової соціальної пільги становитиме: 100% — 1240,50 грн (2481 грн*50%*100%); 150% — 1860,75 грн (2481 грн*50%*150%).

З огляду на те, що станом на 1 січня 2022 року мінімальна зарплата становить 6500 грн, а з 1 жовтня складатиме 6700 грн, розраховувати на застосування податкової соціальної пільги цьогоріч можуть лише працівники: з неповністю відпрацьованою нормою робочого часу (наприклад, через неповний робочий день) та нарахованою зарплатою менш як 3470 грн; з правом на «дитячі» соціальні пільги та як наслідок вищий, у порівнянні з 3470 грн, граничний розмір зарплати для застосування пільги (6940 грн — на двох дітей, 10410 грн — на трьох дітей, 13880 грн — на чотирьох дітей і т.д.).

Будь-який платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу на суму податкової соціальної пільги у розмірі 100% — 1240,50 грн. Також на таку пільгу має право платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років (у розрахунку на кожну таку дитину).

150% податкової соціальної пільги

На зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу на суму податкової соціальної пільги у розмірі 150% — 1860,75 грн — мають право: одинокі матері (батьки), вдови (вдівці) або опікуни, піклувальники (у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років); особи, що утримують дитину-інваліда (у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років); особи, віднесені законом до I або II категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у т.ч. особи, нагороджені грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; учні, студенти, аспіранти, ординатори, ад’юнктури; інваліди I або II групи, у т.ч. з дитинства, крім інвалідів, що отримують окремі пільги; особи, яким присуджено довічну стипендію як громадянам, що зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, у т.ч. журналістам; учасникам бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, крім окремих осіб.