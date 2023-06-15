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“Південь вже завоювали, тепер ідемо на Тернопіль і Львів”: воїн з Тернопільщини розповів, як його обманювали у російському полоні

15.06.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Під час чергового обміну полоненими додому повернулися 95 українських захисників. Серед них є четверо військовослужбовців з Тернопільщини. А саме, Павло Базар, Микола Гавришко, Ростислав Головченко та Назар Драбик.

Мама Назара Драбика Галина телефоном розповіла, що син рік і два місяці був у полоні, пишуть Тернополяни. Востаннє вона розмовляла з ним у березні 2022 року.

8 березня Назар разом з тато пішов у військкомат, хоч до того в армії не служив, працював будівельником. А в квітні Галина Драбик дізналася, що син потрапив у полон під Авдіївкою.

“15 квітня він потрапив у полон, а 16 числа про це з’явилося відео, мені скинули. Потім мені прийшло сповіщення, що він безвісти зниклий. За деякий час Червоний Хрест підтвердив, що він знаходиться в полоні”.

Коли в неділю Галині повідомили, що її син повернувся з полону, то, каже, були емоції, які важко описати.

“Я плакала і чоловік плакав – це дійсно радість. Подзвонили родині – всі плакали. Богу дякували, то такі емоції, що не можу передати. Цей рік мене так побив…

Коли я лягала, вставала, навіть ложку того супу їла, все він мені був на думці: чи та дитина бідна їла, чи він там живий…

Казав, дуже холодно було. Розповідав, що постійно торочили йому, що Запоріжжя росіяни вже взяли, Одесу взяли, Херсон взяли, що Київ уже беруть і йдуть на Львів, а за Тернопіль то й мови нема”.

Джерело: Тернополяни

Теги: обмін полоненими, військові з Тернопільщини, Назар Драбик

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