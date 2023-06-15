“Південь вже завоювали, тепер ідемо на Тернопіль і Львів”: воїн з Тернопільщини розповів, як його обманювали у російському полоні

Під час чергового обміну полоненими додому повернулися 95 українських захисників. Серед них є четверо військовослужбовців з Тернопільщини. А саме, Павло Базар, Микола Гавришко, Ростислав Головченко та Назар Драбик.

Мама Назара Драбика Галина телефоном розповіла, що син рік і два місяці був у полоні, пишуть Тернополяни. Востаннє вона розмовляла з ним у березні 2022 року.

8 березня Назар разом з тато пішов у військкомат, хоч до того в армії не служив, працював будівельником. А в квітні Галина Драбик дізналася, що син потрапив у полон під Авдіївкою.

“15 квітня він потрапив у полон, а 16 числа про це з’явилося відео, мені скинули. Потім мені прийшло сповіщення, що він безвісти зниклий. За деякий час Червоний Хрест підтвердив, що він знаходиться в полоні”.

Коли в неділю Галині повідомили, що її син повернувся з полону, то, каже, були емоції, які важко описати.