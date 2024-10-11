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Пів сотні пакунків з наркотиками: у Тернополі затримали 23-річного закладчика

11.10.2024

Ірина Нова

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Оперативно, Тернопільщина, Кримінал, Новини

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У Тернополі патрульні затримали 23-річного молодика, у якого під час поверхневої перевірки виявили 50 згортків з психотропами. Наркотики призначалися для розповсюдження шляхом закладок.

Сьогодні вранці, близько 4-ї години, на вулиці Глиняній ми зупинили чоловіка, який пересувався на електросамокаті в період дії комендантської години. Під час перевірки документів, громадянин помітно нервував і намагався уникнути розмови, повідомляють у патрульній поліції Тернопільської області.

Патрульні, відповідно до закону, провели поверхневу перевірку та виявили у 23-річного чоловіка 50 згортків. Зі слів порушника, у згортках містилася наркотична речовина, яку він мав намір розповсюдити через так звані “закладки”.

Для подальшого з’ясування всіх обставин події ми викликали на місце слідчо-оперативну групу. Відомо, що слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинені повторно)ККУ.

Теги: Тернопіль, патрульна поліція, психотропні речовини, закладки

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