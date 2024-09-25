Після поразки від «Поділля «Нива» на останній сходинці турнірної таблиці

21 вересня тернопільська «Нива» в рамках восьмого туру чемпіонату України серед команд першої ліги в групі «А» у виїзній грі поступилася хмельницькому «Поділлю» – 0:1.

Загалом тернопільські футболісти вчергове провели досить непоганий поєдинок. І, принаймні, на нічию цілком заслуговували. На 70-й «Нива» мала відкривати рахунок. Проте, Напуда не зміг реалізувати вихід один на один. Натомість «Поділля» своїм шансом скористалося. М’яч у свій актив записав Вадим Шаврін – 1:0.

Після цієї поразки «Нива», яку перед цим поєдинком очолив Юрій Вірт, опустилася на останню сходинку турнірної таблиці.

«Поділля» (Хмельницький) – «Нива» (Тернопіль) – 1:0 (0:0).

Гол: Шаврін (71).

«Нива»: (стартовий склад): Ольховий, Бей, Зінь, Слотюк, Мудрий, Кухарук, Козак, Сидун, Дорошенко, Гатала, Галадей.

Дев’ятий тур «Нива» пропускає, а у 10 турі 4 жовтня в гостях зустрінеться із «Епіцентром».

Натомість, тернопільська команда «Самбір-Нива-2» яка виступає у чемпіонаті другої ліги в групі «А», 22 вересня у 7-му турі на виїзді зіграла безгольову нічию із ФК «Ужгород».