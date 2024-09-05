Піскун, будучи генеральним прокурором України, за винагороду міг випустити з-під варти олігарха Ігоря Коломойського

Генеральний прокурор України у 2005 році (за даними ЗМІ, йдеться про Святослава Піскуна) міг за винагороду випустити з-під варти олігарха Ігоря Коломойського, якого підозрювали в організації замовного вбивства юриста Сергія Карпенка.

Про це йдеться в ухвалі Печерського суду Києва. Її в липні цього року отримали слідчі Державного бюро розслідувань.

“Колишній Генеральний прокурор України, перевищуючи свої службові повноваження, безпідставно надав вказівку слідчому… щодо відкликання з Печерського районного суду м. Києва клопотання про тримання під вартою Особи (Коломойського І.В.)”, – сказано в ухвалі.

У результаті – винних у злочині не було притягнуто до кримінальної відповідальності.

Також в ухвалі сказано, що Генпрокурор легалізував отримані злочинним шляхом кошти – купив віллу у Франції та нерухомість у Швейцарії. За даними видання “Інформатор”, мова йде про земельні ділянки на французькому узбережжі, якими відповідно до земельного кадастру володіє юрособа SCI KUASAR. Її засновниками були дружина та донька Піскуна.

А майно у Швейцарії Піскун придбав, ймовірно, під час відрядження в Женеву влітку 2005 року. Тож зараз суд дозволив групі слідчих ДБР вилучити у Генпрокуратурі документи 2005 року, що становлять інтерес слідства. Наразі невідомо, чи був вже допитаний головний фігурант Святослав Піскун.

Нагадаємо, з вересня 2023 року Коломойський перебуває під вартою за підозрою у шахрайстві та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

У травні 2024 року Коломойському повторно повідомили про підозру в організації замовного вбивства юриста Сергія Карпенка у 2003 році. За версією слідства, Коломойський, щоб помститися, замовив вбивство Карпенка, який супроводжував угоду з продажу “Дніпроспецсталі”. Олігарх також боровся за акції підприємства і хотів, щоб юрист допоміг анулювати рішення загальних зборів акціонерів.