Підживлення плодових дерев восени: прості поради для багатого врожаю

Осіннє підживлення плодових дерев: запорука багатого врожаю наступного року.

Осінь — це не лише час збору врожаю, а й важливий період підготовки саду до зими. Одним із ключових етапів цього процесу є підживлення плодових дерев. Книга Порад розповідає, Осіннє підживлення допомагає забезпечити дерева поживними речовинами для успішної зимівлі, що є основою для рясного плодоношення наступного року.

Чому осіннє підживлення таке важливе?

Протягом вегетаційного періоду дерева витрачають багато поживних речовин на ріст, цвітіння та плодоношення. Осіннє підживлення допомагає відновити їхні запаси, зміцнити кореневу систему та підвищити стійкість до морозів.

Які елементи необхідні плодовим деревам восени?

Калій: Відповідає за водообмін у рослинах, підвищує морозостійкість і захищає від хвороб.

Фосфор: Сприяє розвитку кореневої системи та покращує засвоєння інших елементів.

Кальцій: Зміцнює клітинні стінки, підвищує стійкість до хвороб і шкідників.

Магній: Бере участь у фотосинтезі та підвищує вміст цукрів у плодах.

Три основні правила осіннього підживлення:

Вибір правильного часу: Найкращий період для підживлення — з середини вересня до початку жовтня. Дотримання норм внесення: Потрібно чітко слідувати рекомендаціям щодо кількості добрив, адже передозування може пошкодити корені. Полив після внесення добрив: Після підживлення обов’язково рясно полийте дерева, щоб добрива краще проникли в ґрунт.

Як підготувати розчин для підживлення?

Для дорослих яблунь та груш (старше шести років) можна використовувати таку суміш:

1 кг золи

0,5 склянки комплексного добрива

1 склянка монофосфату калію або сульфату калію

150 г калімагнезії

Для інших плодових дерев дозу варто зменшити на 50%.

Як правильно вносити добрива?

Добрива розсипають по пристовбурному колу, закладають на глибину 10-15 см і рясно поливають. Для кожного дерева потрібно близько 5-6 відер води.

Чому важливо дотримуватись рекомендацій?

Осіннє підживлення є інвестицією в майбутній урожай. Дерева, що отримали достатню кількість поживних речовин восени, краще переносять зиму, менше хворіють і дають більший урожай.

Дотримуючись простих правил підживлення, ви забезпечите своєму саду здоров’я та рясний врожай, а ваша праця окупиться смачними, екологічно чистими фруктами на вашому столі.