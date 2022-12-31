Підсумки року, що минає: Тернопільщина стала надійним тилом для всієї України

З початку повномасштабного вторгнення з Тернопільщини відправили тисячі тонн гуманітарної допомоги до областей, де ведуться бойові дії.

Коротко про 2022 рік говорить голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш, пише “20 хвилин”.

Це був період викликів, труднощів та випробувань. Тернопільщина стала надійним тилом для всієї України. День у день ми працюємо на повну потужність задля перемоги, — зазначив очільник області.

З початку повномасштабного вторгнення з Тернопільщини відправили тисячі тонн гуманітарної допомоги до областей, де ведуться бойові дії.

Наші аграрії передали майже три з половиною тисячі тонн борошна, круп, цукру та консервів.

Оздоровили майже 1000 дітей, більшість з яких втратили домівки або рідних у цій війні.

Тернопільські медики вперше виконали оптичну когерентну томографію судин серця, а також провели перші операції з трансплантації серця та нирок.

В області 55 закладів охорони здоров’я укомплектовані 122 джерелами резервного електрозабезпечення, які знаходяться у справному технічному стані.

37 медичних авто передали для порятунку українців на лінію зіткнення.

40 шкільних автобусів з Тернопільщини евакуйовували мешканців прифронтових областей з-під обстрілів.

За рейтинговими показниками по урожайності зернових і технічних культур Тернопільщина ввійшла до п’ятірки кращих регіонів держави.

Наша область займає перше місце по утворенню сільськогосподарських кооперативів.

В Тернопільській області запрацювали 130 «Пунктів Незламності».

У рамках Урядової Програми релокації бізнесу до області переміщено 58 підприємств.

Створено 35 нових точок доступу до адміністративних послуг, а саме: відкрито 4 нових центри надання адміністративних послуг, з яких 3 у форматі ,«Дія ЦЕНТР».

537 місцевих суб’єктів господарювання скористалися Державною програмою ,«Доступні кредити 5-7-9%», під 0%. На сьогодні вже видано кредитів на суму понад 1,9 млрд гривень, 25% з яких є інвестиційними.

Підприємці продовжували працювати та створили за рік майже 7 тис. нових робочих місць.

ОВА опрацювала 26 030 заяв власників житла та 629 заяв бюджетних організацій на компенсацію за прихисток ВПО.

Ми встановили 577 генераторів на об’єктах життєзабезпечення та соціальної сфери.

Наші діти навчались, ми організували укриття для понад 227 тисяч учасників освітнього процесу.

Педагоги області отримали 1536 хромбуків.

Ми продовжуємо допомагати внутрішньо переміщених громадян. Для них цього року реконструювали гуртожиток, який розрахований на 400 людей.

Попереду новий переможний рік! Ми зробимо ще більше для нашої швидкої перемоги! — зазначив Володимир Труш.

Запис ефіру від 29 грудня 2022 року: