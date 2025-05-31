Під вогнем і дронами: історія героїзму кременчан на передовій

На одному з найгарячіших відтинків фронту бійці 85 батальйону 105 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ здійснили те, що можна назвати подвигом. Четверо військовослужбовців із Кременця організували евакуацію десятків поранених побратимів під шквальним вогнем і атаками ворожих дронів. Цю історію розповів начальник відділення комунікацій 105 бригади, майор Юрій Кульпа.

«Хочу познайомити вас із земляками, простіше — зі звичайними хлопцями з Кременця, історія яких — це подвиг, приклад нашої важкої боротьби за незалежність України», — наголосив офіцер.

Ворог кинув у наступ усе: мототехніку, квадроцикли, дрони-камікадзе. Однак українські оборонці тримались до самого вечора. Згодом, за погодженням з командуванням, вони провели маневр, щоб урятувати поранених.

«Нас засікли дрони, почали активно “засипати” скидами. У бліндажі залишатися було неможливо. Ми рухались далі, прикриваючи один одного», — згадує боєць із позивним «Бандер».

Для евакуації використали дві автівки Mitsubishi L-200. За кілька рейсів вдалося вивезти понад 15 поранених, частину — під прикриттям власної зброї, частину — за допомогою комплексу РЕБ, що «глушив» ворожі дрони. Навіть медики стали мішенню — машина під обстрілами проривалася просто в пекло.

З настанням темряви захисники відійшли на нову позицію і з висоти контролювали балку, яку до того утримували росіяни. Це дало змогу стабілізувати ситуацію та втримати оборону.

Майор Кульпа закликав говорити про таких героїв: «Це лише один епізод. Але саме з таких вчинків складається міць української армії. Саме такі хлопці — наше майбутнє. І про них має знати вся Україна».