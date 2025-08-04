Під Покровськом загинув Сергій Мазур з Тернопільщини

Знову гірку звістка з фронту надійшла на Тернопільщину. «На щиті» на Кременеччину повертається солдат Мазур Сергій Юрійович із Садок – номер обслуги 2 єгерського відділення 1 єгерського взводу 1 єгерської роти 1 єгерського батальйону військової частини А ****.

Про гірку втрату повідомили у Великодедеркальській громаді.

“Загинув військовий 02 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Семенівка Покровського району на Донеччині. Вважався зниклим безвісти.

Вічна пам’ять і слава Герою! Щирі співчуття рідним”, – повідомили у громаді.

Про час і місце зустрічі Героя та чин похорону буде повідомлено додатково.