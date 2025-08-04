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Під Покровськом загинув Сергій Мазур з Тернопільщини

04.08.2025

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Війна з рф

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Знову гірку звістка з фронту надійшла на Тернопільщину. «На щиті» на Кременеччину повертається солдат Мазур Сергій Юрійович із Садок – номер обслуги 2 єгерського відділення 1 єгерського взводу 1 єгерської роти 1 єгерського батальйону військової частини А ****. 

Про гірку втрату повідомили у Великодедеркальській громаді.

“Загинув військовий 02 квітня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Семенівка Покровського району на Донеччині. Вважався зниклим безвісти.
Вічна пам’ять і слава Герою! Щирі співчуття рідним”, – повідомили у громаді.

Про час і місце зустрічі Героя та чин похорону буде повідомлено додатково.

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Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією

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