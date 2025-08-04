У ДТП загинув захисник з Тернополя Олександр Гоменюк

Обірвалося життя ще одного захисника з Тернопільської громади. Цього разу воїн загинув не від ворожої кулі чи снаряду. Повертаючись додому, у довгоочікувану відпустку, тернополянин потрапив у ДТП. Отримані травми виявилися несумісними з життям.

Про важку, раптову втрату повідомив міський голова Сергій Надал.

“Пішов до лав небесних захисників наш земляк Гоменюк Олександр Іванович. 1 серпня, прямуючи у довгоочікувану відпустку до рідних, Олександр загинув у дорожньо-транспортній пригоді, – написав очільник громади. – Доля жорстоко обірвала життя того, хто пройшов через випробування війни, мріючи про мирні дні з близькими”.

Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя! Вічна та світла пам’ять захиснику України.