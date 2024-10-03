Піцайоло з Чорткова Віталій Колошиць встановив рекорд України і зібрав кошти для ЗСУ

Відомий піцайоло з Тернопільщини Віталій Колошиць встановив кулінарний рекорд України у Кропивницькому.

Про це чоловік написав на своій сторінці в соціальній мережі:

“Рекoрд Укрaїни зaреєстрoвaний. Нaйбiльшa кiлькiсть пiц влaснoгo пригoтувaння для дoпoмoги ЗСУ. Це булa дуже крутa пoдiя. Крoпивницький. День мiстa 270 рoкiв. Центрaльнa плoщa. Рекoрд Укрaїни тa збiр для ЗСУ. Мoї цiлi збулись в oдин мoмент в oднiй тoчцi. 201 пiцa, пригoтoвленa зa 8 гoдин зa вiльний дoнaт вiд 100 грн. Щирo дякую пaртнерaм зaхoду. Тaкoж хoчу пoдякувaти всiм вaм зa дoнaти. Без вaс це булo б не мoжливo. Дoпoмaгaйте збрoйним силaм, вoни бoрoнять нaшi сiмʼї тa нaшу Бaтькiвщину”, – йдеться у пoвiдoмленнi.

Віталій Колошиць родом з Чорткова. Він учасник багатьох кулінарних фестивалів в Україні і закордоном. РІк тому встановив кулінарний рекорд «Найбільша кількість крафтових сирів, використаних для приготування піци». Під час цього теж збирали гроші для захисників.

Представниця Національного Реєстру Рекордів Лана Вєтрова привітала Віталія і його команду: «Вітаємо з новим досягненням усіх організаторів, а особливо почесного рекордсмена – неймовірного піцайоло Віталія. Усе було на вищому рівні. Уся команда молодці».