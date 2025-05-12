Перестало битися серце 41-річного захисника з Тернопільщини

Серце бійця з Тернопільщини Михайла Бабія, 1984 року народження, раптово зупинилося 9-го травня у КНП “Новояворівська міська лікарня”

Михайло Бабій проживав у селі Олексинці Більче-Золотецької територіальної громади.

Про важку втрату повідомили у другому відділі Чортківського РТЦК.

“Словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини це надзвичайне випробування. В цю гірку мить висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Нехай Господь прийме його світлу душу і оселить там де праведні спочивають. Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас! Хай Господь дарує Царство Небесне та вічний спокій його душі!”, – ідеться у дописі ТЦК.