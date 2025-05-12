На Харківщині загинув 34-річний воїн з Тернопільщини

Знову сумна звістка надійшла на Тернопільщину, загинув 34-річний молодший сержант Іван Тимків. Захисник проживав у селі Олишківці Збаразької громади.

Трагічну звістку повідомив голова Збаразької громади Роман Полікровський.

За його інформацією, Іван Тимків служив старшим техніком мінометної батареї. 7 травня ворожий обстріл обірвав життя захисника в районі населеного пункту Петропавлівка Куп’янського району на Харківщині.

“Щиро співчуваємо рідним та близьким. Нехай всемилостивий Господь допоможе пережити цю невимовну втрату”, – ідеться у дописі голови громади.

Траурний кортеж з тілом Героя зустрінуть у збаразькому Сквері Героїв сьогодні, 12 травня, о 13-й годині. Далі колона попрямує до рідної оселі загиблого – в Олишківці, і до сільського храму Святого Духа. Чин похорону пройде у вівторок,13 травня, об 11-й годині.

Мешканців громади просять прийти та гідно вшанувати воїна, який віддав життя за свободу і незалежність України.