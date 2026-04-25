Фіктивна «Безпечна доставка»

До співробітників поліції звернулася 27-річна жителька одного з сіл району, яка стала жертвою цинічної фінансової афери. Жінка намагалася продати взуття, але натрапила на професійного шахрая.

Потерпіла розмістила оголошення про продаж товару. Невдовзі їй зателефонував «покупець», який виявив бажання придбати взуття та запропонував скористатися сервісом безпечної доставки.

У ході розмови зловмисник переконав жінку перейти за посиланням або виконати певні маніпуляції в додатку. Назвати конфіденційні паролі та одноразові коди, що надійшли в SMS від банку.

Як тільки жінка повідомила секретну інформацію, з її рахунку було списано 28 763 гривні. Кошти миттєво «пішли» на реквізити, підготовлені шахраєм.

Правоохоронці вкотре закликають бути пильними при онлайн-торгівлі. Жоден офіційний сервіс доставки чи банк не проситиме вас назвати код із SMS для отримання грошей.

Спілкуйтеся з покупцем лише у внутрішньому чаті маркетплейсу. Не переходьте у сторонні месенджери (Viber, WhatsApp) за посиланнями від «покупців».

Для отримання оплати покупцеві достатньо знати лише 16-значний номер вашої картки. CVV-код, термін дії та паролі — це ключ до ваших грошей, який не можна нікому давати.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Поліція працює над встановленням особи зловмисника та відстеженням руху вкрадених коштів.