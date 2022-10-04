У жовтні відома українська співачка, заслужена артистка України, переможниця телепроекту «Голос країни» Оксана Муха дасть у містах України серію концертів, приурочених до Дня Захисників та Захисниць України.

«Пісні нескореного серця» – так називається нова концертна програма виконавиці, яка є творчим, емоційним, щиросердечним відгуком на те, чим живе зараз Україна.

Концерт Оксани Мухи у Тернополі відбудеться 12 жовтня – на сцені Драмтеатру ім. Т. Шевченка (початок – о 19:00). Перед Файним Містом співачка концертуватиме в Ужгороді та Івано-Франківську, а опісля – у Києві (21 жовтня) та Львові (24 жовтня).

«Пісні нескореного серця» об’єднають у собі як українські народні пісні та популярну класику естрадної пісні, так і нові твори, створені для Оксани Мухи. У цих піснях – душа українців, їхня природа, філософія, доля і звитяга.

Рівно рік тому Оксана Муха і її команда анонсували концерти до Дня Захисників та Захисниць України на Донбасі. Тоді, у жовтні 2021-го, співачка вітала піснею наших воїнів і співгромадян у Маріуполі, Краматорську, Сєвєродонецьку та Лисичанську.

– Це були дуже потрібні, дуже душевні концерти – для тих наших земляків, які на сході України від 2014-го щоденно боролися за право бути українцями, – пригадує Оксана Муха. – Так багато змінилося за останні півроку… Уже немає того Драмтеатру у Маріуполі, де ми виступали… Та найважче мені думати про те, чи вижили ті, кого я зустріла у Донецькій та Луганській областях у жовтні-2021?.. На концертах «Пісні нескореного серця» я буду говорити про те, що відбувається, – піснею, словом, емоціями. Найбільше прагну підтримати українців на дусі у ці надзвичайно тяжкі для нашої нації дні.

Концерти Оксани Мухи «Пісні нескореного серця» будуть благодійними. Зібрані кошти підуть на підтримку Збройних Сил України. Організатор виступів – компанія «BIGSHOW Agency».

Квитки на концерти Оксани Мухи доступні онлайн: https://bigshow.ua/events/oksana-mukha-ternopil/.