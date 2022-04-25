Основні тези брифінгу Тернопільської ОВА про ситуацію в області 25 квітня 17:30 год: – на Тернопільщині 6 867 сімей внутрішньо переміщених осіб отримали соціальні виплати по 2000/3000 гривень допомоги на проживання. Держава перерахувала 49,3 млн грн на рахунки людей. Виплату здійснили відразу за березень та квітень;

– Тернопільщина продовжує відправляти продуктові набори для Харківщини, найближчим часом планується формувати 15 тис. пакунків на день;

– жінка, яка заїхала в Катедру, перебувала під дією наркотичних засобів. Проти неї відкрито кримінальне провадження за статтею 178 “Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків”;

– наполегливо просимо усіх жителів Тернопільщини не нехтувати сигналами повітряної тривоги і негайно спускатися в укриття. Якщо ви бачите наземну техніку чи авіацію НЕ панікуйте і НЕ фотографуйте;

– на Тернопільщині зареєстровано понад 80 тис. внутрішньо переміщених осіб;

– Тернопіль прийняв перших поранених, які проходитимуть реабілітацію в медичних закладах області;

– Нацполіція у воєнний стан має право перевірити вміст вашого смартфона;

– з 25 квітня у Тернопільській міській територіальній громаді завершився опалювальний період 2021-2022 років. Централізоване гаряче водопостачання у всіх житлових районах Тернополя буде подаватися за звичним графіком. Детальну інформацію можна знайти на сайті Тернопільської міської ради та КП “Теpнопiльмiськтеплокомуненеpго”;

– у КП «Тернопільелектротранс» налагоджено роботу із пошиття розвантажувальних систем українським захисникам;

– після Великодня відновлять середній поточний ремонт доріг у Тернополі. Зокрема, заплановано провести роботи на вулицях: Б. Хмельницького, Микулинецька (примикання до вул. Чернівецької), Громницького (від м-ну «Сільпо» до вул. Кривоноса), Лучаківського, М. Вербицького, П. Чубинського, Слівенська, Довженка, Ломоносова, Д. Лук’яновича, Подільська та Бродівський шляхопровід;

– з 27 квітня починають курсувати автобуси до дачних поселень;

– на території області оперативна ситуація спокійна, правила комендантської години та безпеки під час богослужінь дотримано. Більшість храмів до 23 години були закриті;