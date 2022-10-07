Кабінет Міністрів схвалив реалізацію спільного з ООН (ЮНІСЕФ) проєкту фінансової підтримки українських опорних закладів загальної середньої освіти у 2022-2023 навчальному році.
“Програма ЮНІСЕФ “Спільно до навчання” поширюється на 1284 опорні школи у всій країні, в яких навчаються 450 тисяч дітей, зокрема діти ВПО. Заклади отримають фінансування в еквіваленті 3 тис. доларів США”, – йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Зазначається, що таке рішення має допомогти школам організувати повноцінний освітній процес, комфортно перезимувати та не переривати навчання через негоду та холоди. Зокрема, кошти призначені на косметичний ремонт, закупівлю обігрівачів, генераторів, пального, підручників, а також облаштування бездротової мережі інтернет (Wi-Fi).