“Програма ЮНІСЕФ “Спільно до навчання” поширюється на 1284 опорні школи у всій країні, в яких навчаються 450 тисяч дітей, зокрема діти ВПО. Заклади отримають фінансування в еквіваленті 3 тис. доларів США”, – йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.