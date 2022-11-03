Жителів Тернопільщини, та й зрештою, в усіх українців з настанням опалювального сезону хвилює питання: яким буде розмір субсидії цьогоріч. Адже, рівень інфляції зростає, а зарплати та пенсії часто не покривають поточних витрат.

Під час засідання ВРУ з питань соціальної політики визначено розмір допомоги від держави. Цього опалювального сезону субсидія буде майже дві тисячі гривень.

Субсидії цьогоріч

Середній розмір субсидій на оплату житлово-комунальних послуг під час опалювального сезону складатиме від 1,7 до 1,8 тисячі гривень на місяць. Також, певні категорії жителів Тернопільщини зможуть отримати подвійну компенсацію на комунальні послуги цієї зими, якщо вчасно заповнять усі необхідні документи.

Скільки розраховують отримати субсидію

За житловими субсидіями щотижня додатково звертається в середньому 15 – 20 тисяч домогосподарств. Зі слів заступника міністра соціальної політики України Віталія Музиченка – це нормальна практика, враховуючи попередні періоди, коли кількість таких звернень могла сягати 30 тисяч.

З них близько 220 тисяч знаходиться на тимчасово-окупованих територіях або там, де органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування не мають можливість виконувати свої функції,

– сказав Музиченко.

Як розраховують субсидію й на який термін

Розмір субсидії розраховується як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг та обсягом обов’язкового платежу. Отже, знаючи дохід сім’ї, а також членів сім’ї, можна самостійно розрахувати розмір обов’язкового платежу й орієнтовний розмір субсидії.

Також зауважимо, що житлова субсидія розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний сезони.