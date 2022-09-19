Цього року призначення субсидій, як і раніше, буде здійснюватись після звернення до управлінь соцзахисту, ЦНАПів за місцем проживання або ж через застосунок “Дія”.

Надалі Уряд планує змінити процес призначення та оплати субсидій з Мінсоцполітики на Пенсійний фонд.

Хто має право на субсидію:

особи, які зареєстровані в будинку;

ті, хто не зареєстрований, але фактично проживають у будинку, наприклад, орендарі помешкання, або переселенці (для ВПО необов’язково мати договір оренди житла).

Важливо! Субсидія не може призначатися одночасно за зареєстрованим місцем проживання та за місцем фактичного проживання.

Податись на субсидію можуть ті сім’ї, чия плата за житлово-комунальні послуги більша, ніж визначений для них обов’язковий платіж. Субсидію можна отримати як на період опалювального сезону, так і неопалювального, йдеться в матеріалі “24 каналу”.