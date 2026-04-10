На Чортківщині померла фельдшерка-лаборантка Олена Дзюба

Медична спільнота Тернопільщини зазнала втрати — померла фельдшерка-лаборантка Олена Дзюба, яка працювала у Чортківському центрі контролю та профілактики хвороб.

10.04.2026

Яровий Роман

768

Життя, Новини

Життя, присвячене медицині

Олені Дзюбі було лише 40 років.

Свій професійний шлях вона розпочала у 2006 році після закінчення Генічеського медичного училища. Тоді працювала:

  • помічницею лікаря-гігієніста
  • у Чортківській районній санітарно-епідеміологічній станції

Після реорганізації служби у 2013 році вона обійняла посаду фельдшерки-лаборантки санітарно-гігієнічної лабораторії, де працювала до останніх днів.

Світла пам’ять

У центрі контролю та профілактики хвороб висловили щирі співчуття рідним і близьким:

«На 41 році відійшла у засвіти фельдшер-лаборант Олена Євгенівна Дзюба…»

Її пам’ятають як віддану своїй справі медикиню, яка багато років працювала задля здоров’я людей.

Світла пам’ять. Щирі співчуття родині та близьким.

Джерело: Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб

