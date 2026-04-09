09.04.2026 18:58

Написати

Ми у соцмережах

Передплати свободу

На Чортківщині масштабна пожежа: згоріли будівля, авто та загинули тварини

На Тернопільщині сталася серйозна пожежа, внаслідок якої знищено господарську будівлю, автомобілі та загинули свійські тварини.

09.04.2026

Яровий Роман

107

Життя, Новини

пожежа будинок
Поширити:

Трагедія трапилася у селі Монастириха Чортківського району.

За інформацією обласного управління ДСНС, загорілася господарська будівля. Вогонь швидко поширився та охопив площу близько 80 квадратних метрів.

Наслідки пожежі

У результаті займання повністю знищено будівлю, згоріли два автомобілі, знищено майно та загинули свійські тварини.

Ймовірна причина — підпал

Рятувальники припускають, що причиною пожежі міг стати підпал.

Водночас пожежникам вдалося не допустити поширення вогню на сусідні об’єкти — поруч знаходилися:

  • 4 будівлі
  • 2 одиниці техніки

Розслідування триває

Наразі встановлюються всі обставини інциденту та остаточна причина пожежі.

Джерело: Головне управління ДСНС України у Тернопільській області

Теги: ДСНС, пожежа, Чортківщина

© 2014-2025. При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.

