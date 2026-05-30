На Донеччині загинув захисник із Кременеччини Володимир Котович

Кременецька громада знову у скорботі. На війні загинув військовослужбовець Володимир Котович, житель села Куликів Дунаївського старостинського округу.

Про трагічну втрату повідомили у Кременецькій громаді.

Володимир Котович проходив службу стрільцем-снайпером механізованого батальйону військової частини та виконував бойові завдання на сході України.

Життя воїна обірвалося 17 квітня 2026 року у селі Середнє Краматорського району Донецької області.

До останнього подиху він залишався вірним військовій присязі та захищав незалежність України.

Громада висловлює співчуття рідним

У Кременецькій громаді висловили щирі співчуття родині, близьким та всім, хто знав полеглого воїна.

«Висловлюємо співчуття рідним, близьким та усім, хто знав військовослужбовця Володимира», — йдеться у повідомленні.

Інформацію про дату, час та місце зустрічі Героя у громаді обіцяють повідомити додатково.

🕯️ Вічна пам’ять і слава Захиснику України.