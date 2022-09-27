Український шоумен і телеведучий Олександр Педан зустрівся зі студентами факультету фізичного виховання ТНПУ на зйомках першого випуску другого сезону освітнього проєкту УніверChcek.

“Посміхнись ЖИТТЮ і воно обов’язково відповість тобі взаємністю! Для мене велика честь працювати в колективі ТНПУ та віддавати максимум своїх сил, знань та любові нашим найкращим студентам, – написав асистент кафедри фізичного виховання ТНПУ, громадський активіст Олександр Хома.

– Намагаюсь щодня разом з ними рости та розвиватись, рухатись та перемагати і звичайно ж насолоджуватись життям, адже воно у нас єдине, і прожити його потрібно сповна!

Робота в університеті відкриває для мене багато нових можливостей, якими намагаюсь скористатись та реалізувати себе, як хорошого фахівця з фізичного виховання та спорту. І дай Боже сил та здоров’я ще довгі роки продовжувати рухатись вперед та вгору.

А ось і чергова зустріч з моїм давнім знайомим Олександр Педан, з яким познайомились ще коли він започатковував та популяризовував проект #Junior. А вчора разом зі студентами Факультет фізичного виховання ТНПУ ми вже зустрілись з Олександром та його донькою Валерією на зйомках першого випуску другого сезону освітнього проєкту #УніверChcek.

В жодному разі не зупиняємось на досягнутому, а продовжуємо працювати, навчатись та радіти кожному новому дню!”