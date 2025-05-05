Огірки будуть крупні, соковиті та дуже смачні: ці 4 поради – запорука розкішного врожаю

Огірки — нескладна у догляді культура, яка за належних умов може дати чималий урожай. Мова йде про нові сорти, які стали гордим надбанням світових селекціонерів. Науковці зробили все для того, аби ми, знаходячись в різних кліматичних умовах, все одно мали можливість вирощувати даний овоч, і що не менш важливо — отримувати максимальну вигоду з куща.

Сенсація розповідає декілька правил, яких необхідно дотримуватися для того, щоб врожай у вас ні за що не розчарував.

Усі вони так чи інакше стосуються імітації природніх умов зростання даної культури. Перш за все, це підвищена вологість. Так, огірки не люблять, коли у ґрунті постійно збирається вода, але так само вони гостро реагують на пересихання. Через це вони можуть бути колючими, гіркими та маленькими. Тут можна виокремити одразу два правила: мульчування, яке запобігає випаровуванню води з поверхні землі, а також влаштування пасток для роси.

Якщо перший фактор цілком зрозумілий, то другий необхідно роз’яснити: як правило звичайні пластикові пляшки обрізаються, і вставляються в землю, формуючи конус.

Далі — облаштування вертикальної опори. Вам обов’язково необхідно її поставити, щоб огірки зростали вверх, не контактували занадто сильно із землею, а усі плоди мали однаковий доступ до сонячного проміння.

І ще не менш важливий нюанс — обрізка нижнього листя на кущі. Це робиться для того, аби рослина не витягувала зайву вологу для зелені, яка не відіграє жодної ролі у формуванні плодів, а також здоров’я самої рослини. Це зайві елементи, які можуть створювати додатковий дефіцит води.

І не забувайте обирати огірки відповідно до своїх потреб і до кліматичних умов, адже сорти завжди виводилися із урахуванням цих особливостей.