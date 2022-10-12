Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 12 жовтня.

Враховуючи звернення СБУ «Спецбуд» ТОВ «Тернопільбуд» просимо виконком дозволити замовнику перекрити рух транспорту по вулиці Зеленій з 17 до 20 жовтня для виконання робіт, – зачитав проект рішення Владислав Стемковський. – Є схема організації дорожнього руху погоджена Управлінням патрульної поліції. Перекриваємо вулицю для того, щоб виконати будівле ні роботи. Як правило підрядні організації весь період перекриття не використовують, але а випадок поганих погодних умов чи інших причин, взяли запас часу. Ця вулиця не є стратегічною для проїзду, плюс там є об’їзд біля Строго парку. Та наголосимо товариству, щоб будівельні роботи провели якомога швидше.