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Односельчани придбали авто на передову для військового з Тернопільщини

23.04.2024

Ірина Нова

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Війна з рф, Тернопільщина, Новини, Суспільство

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Жителі села на Тернопільщині придбали автомобіль для односельчанина, який воює на передовій. У селі Нижчі Луб’янки Збаразької громади жителі зібрали гроші, щоб допомогти відправити військовому автомобіль, передає  Суспільне.

Волонтерка зі Збаража, керівниця штабу ГО «Наша громадська справа», Орися Куницька розповіла, що транспортний засіб придбали за 150 тисяч гривень.

«Люди з цього населеного пункту не вперше звертаються до нашої громадської організації, щоб дізнатися, у який спосіб можна допомогти військовослужбовцям. Це дуже дружнє село, що допомагає односельцям, які пішли на війну. Ми їм завжди підказуємо, радимо», – зазначила Орися Куницька.

Левову частку грошей для купівлі авто дала сім’я військовослужбовця, також коштами долучилися місцеві фермери та інші жителі села.

«Вирішили зробити такий подарунок нашому односельцю, який перебуває на фронті. Автомобіля він і захисники в його підрозділі потребували для виконання завдань. Автівку доставили в Україну. На Тернопільщині зробили техоогляд та дрібний ремонт, купили нові колеса», – поділився житель Нижчих Луб’янок Степан Пошпура.

За словами чоловіка, автомобіль придбали за кордоном.

Автомобіль, вервиці, іконки та прапор для бійців освятили 20 квітня біля місцевої церкви.

Тернопільська ГО «Рух за справедливу Україну» передала військовим техніки на півмільйона гривень

 

Джерело: Суспільне

Теги: Тернопільщина, авто для ЗСУ, Збаразька громада

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