Односельчани придбали авто на передову для військового з Тернопільщини

Волонтерка зі Збаража, керівниця штабу ГО «Наша громадська справа», Орися Куницька розповіла, що транспортний засіб придбали за 150 тисяч гривень.

«Люди з цього населеного пункту не вперше звертаються до нашої громадської організації, щоб дізнатися, у який спосіб можна допомогти військовослужбовцям. Це дуже дружнє село, що допомагає односельцям, які пішли на війну. Ми їм завжди підказуємо, радимо», – зазначила Орися Куницька.

Левову частку грошей для купівлі авто дала сім’я військовослужбовця, також коштами долучилися місцеві фермери та інші жителі села.

«Вирішили зробити такий подарунок нашому односельцю, який перебуває на фронті. Автомобіля він і захисники в його підрозділі потребували для виконання завдань. Автівку доставили в Україну. На Тернопільщині зробили техоогляд та дрібний ремонт, купили нові колеса», – поділився житель Нижчих Луб’янок Степан Пошпура.

За словами чоловіка, автомобіль придбали за кордоном.

Автомобіль, вервиці, іконки та прапор для бійців освятили 20 квітня біля місцевої церкви.