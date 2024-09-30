Обробка саду восени для захиститу дерев від хвороб та шкідників

Осінь — ідеальний час для обробки плодових дерев, оскільки врожай вже зібрано, і шкоди деревам завдати майже неможливо. Важливо правильно вибрати препарати для обробки, щоб захистити дерева від хвороб і шкідників.

Залізний купорос

Це універсальний засіб для профілактики та лікування таких хвороб, як парша, борошниста роса, гниль та грибкові інфекції. Він також підходить для обробки ран на деревах, дупел, зрізів, а ще заповнює нестачу заліза в ґрунті. Використовувати залізний купорос слід ранньою весною або пізно восени, коли листя вже пожовтіло або опало.

Для кісточкових дерев приготуйте розчин із 300 грамів залізного купоросу на 10 літрів води.

Для насіння застосовуйте розчин із 500 грамів купоросу на 10 літрів води.

Не рекомендується поєднувати залізний купорос із мідним купоросом та бордоською рідиною.

Мідний купорос

Мідний купорос — це антисептичний і фунгіцидний засіб, який допомагає боротися з паршею, коккомікозом та борошнистою росою. Для приготування розчину візьміть 300 грамів мідного купоросу на 10 літрів води. Важливо готувати розчин у емальованому або скляному посуді, щоб зберегти його властивості.

Бордоська рідина

Цей розчин є сумішшю мідного купоросу і гашеного вапна, і він ефективно бореться з бактеріями та грибковими інфекціями, а також заповнює нестачу міді в ґрунті. Кісточкові дерева можна обробляти препаратами на основі міді тільки на початку та в кінці сезону. Восени рекомендується використовувати 3% розчин, а протягом іншого часу — 1%.

Висновок

Обробка плодових дерев восени дозволяє захистити їх від хвороб і шкідників на наступний сезон, забезпечивши здоровий ріст і рясний урожай.