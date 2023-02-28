“Нива” у Львові розпочала другий етап підготовки до весняної частини сезону

ФК “Нива” завершила перший навчально-тренувальний збір у Тернополі, і 27 лютого вирушила до Львова на другий етап підготовки до весняної частини сезону.

Футболісти сповненні оптимісту щодо майбутніх поєдинків у чемпіонському раунді першої ліги. Капітан команди, воротар Максим Механів сподівається, що команді вдасться потрапити до четвірки і зіграти перехідні матчі. Але все залежить від того, як футболісти підготуються і налаштуються. Півзахисник “Ниви” Богдан Козак від чемпіонського раунду чекає перемог і хороших результатів.

Центральний захисник Андрій Зінь також налаштований перемагати у кожному матчі. Він вважає, що всі команди, представлені у чемпіонському раунді, є конкурентоспроможними, тому весняна частина сезону для “Ниви” буде дуже цікавою, і вірить у повернення “Ниви” в УПЛ.

Варто зазначити, що вже є перший зимовий новачок “Ниви”, ним став знаний на Тернопільщині нападник Дмитро Галадей. Окрім того, ФК “Нива” пішов назустріч тренеру воротарів Олегу Діброві та припинив дію чинного трудового контракту. Олег Діброва продовжить кар’єру у новому клубі.

Нагадаємо, що за підсумками першого етапу у групах А і Б визначилися команди, які продовжать боротьбу за вихід в УПЛ і ті, які боротимуться за право залишитися у другому за силою дивізіоні. В обох групах команди змагатимуться з урахуванням очок, отриманих у матчах між собою цієї осені.

Тож турнірна таблиця чемпіонської групи, де виступатиме “Нива”, є такою:

1. Оболонь – 16 очок;

2. Полісся – 16;

3. ЛНЗ – 8;

4. Епіцентр – 8;

5. Металург – 7;

6. Карпати – 6;

7. Нива – 3;

8. Кремінь – 2.

На другому етапі команди групи “А” гратимуть лише з командами групи “Б” у два кола. Тобто, на “Ниву” навесні 2023 р. очікують поєдинки з четвіркою кращих команд групи “Б” , а саме – проти київської “Оболоні” , черкаського “ЛНЗ” , запорізького “Металурга” та кременчуцького “Кременя” .

Весняна частина сезону розпочнеться 8 квітня і триватиме до 27 травня. Всього буде зіграно по вісім турів у чемпіонському раунді.

Нагадаємо, що згідно з регламентом за підсумком змагань два переможці чемпіонської групи напряму виходять до УПЛ, а команди, що посядуть третє й четверте місця, гратимуть у плей-оф із командами, які посядуть 14-е й 13-е місця в УПЛ відповідно.

Розклад поєдинків тернопільської “Нива”:

1 тур. 8 квітня. “Нива” – “ЛНЗ”;

2 тур. 15 квітня. “Оболонь” – “Нива”;

3 тур. 22 квітня. “Нива” – “Кремінь”;

4 тур. 29 квітня. “Металург” –”Нива”;

5 тур. 6 травня. “ЛНЗ” – “Нива”;

6 тур. 14 травня. “Нива” – “Оболонь”,

7 тур. 21 травня. “Кремінь” – “Нива”;

8 тур. 27 травня. “Нива” – “Металург”.