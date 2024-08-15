«Нива» стартувала у чемпіонаті з поразки

8 серпня «Нива» у першому турі чемпіонату Першої ліги приймала кам’янець-подільський «Епіцентр» і, на жаль, зазнала поразки. Все вирішив один гол. Хоча, забитих м’ячів могло бути й більше.

Тернопільські футболісти з перших хвилин матчу заволоділи ініціативою й розпочали створювати небезпечні моменти біля воріт «Епіцентру». Проте, воротар гостей діяв надійно та впорався з ударами Козака та Галадея у перші п’ять хвилин поєдинку.

«Нива» продовжувала атакувати і шукати щастя біля воріт кам’янчан, але довести свої атаки до завершення не вдавалося. Зокрема, на 25-ій хвилині Галадей міг відкривати рахунок, коли, метрів з восьми пробивав по воротах «Епіцентра», але знову гостей врятував їхній голкіпер. Весь тайм господарі атакували, а гості захищалися. Наприкінці тайму міг забивати Різник, але його удар знову ж таки парирував воротар «Епіцентру». У цілому «Нива» в першому таймі виглядали цікавіше за кам’янчан і здавалося, що у другому таймі дотисне суперника.

Проте, на початку другого тайму гості відкрили рахунок. Після подачі з флангу з декількох метрів переправив м’яч у сітку воріт тернополян Беженар – 0:1.

Поки «Нива» оговтувалися від пропущеного голу, «Епіцентр» створив ще кілька моментів. Надалі тернопільські футболісти заволоділи ініціативою і намагалися відігратися. Здавалося, що гол назріває, але захисники гостей блокували удари тернополян, а інколи, нічого не вигадуючи, вибивали м’яч подалі від власних воріт. Наприкінці поєдинку «Нива» намагалася влаштувати штурм воріт суперника, але «Епіцентр» вистояв, здобувши мінімальну перемогу.

«Нива» (Тернопіль) – «Епіцентр» (Кам’янець-Подільський) – 0:1 (0:0).

Гол: Андрій Беженар (49).

«Нива»: Жупанський, Бей, Зінь, Демчук (Слотюк, 65), Бац (Голуб, 65), Капустян (Михайленко, 74), Козак (Кицун, 74), Кухарук (Мудрий, 65), Гатала, Галадей, Різник.

Головний тренер Євгеній Калиниченко.

17 серпня у 2-му турі «Нива» гратиме на виїзді із закарпатським «Хустом».