«Нива» буде у Львові: звідки ростуть ноги в чуток?

До 1 квітня – всесвітнього Дня сміху (і дурнів) – вже недалеко і, схоже, деякі новини стали з’являтися, так би мовити, в передчутті цієї дати.

На різних спортивних сайтах почала розповсюджуватися (в таких випадках кажуть: «пішла, як брехня по селі») інформація про можливий переїзд тернопільської «Ниви» до Львова. До її поширення долучився колишній головний тренер Ігор Климовський.

«Я думаю, що президент (йдеться про Романа Михайліва, нового інвестора клубу), який прийшов туди, має великі амбіції. Тому вважаю, що це цілком можливо», – сказав він.

Що ж, у чому у чому, а у великих амбіціям вихідцям з міста Лева не відмовиш – це довели і екс-президент «Карпат» Петро Димінський (невідомо, чи заїжджав до Львова після отої злощасної ДТП із загиблою жінкою майже семирічної давнини, коли із водія іномарки він дивовижним чином перетворився на її пасажира), і президент «Руху» Григорій Козловський, і… Тепер до цього переліку долучився ще один амбіційний футбольний діяч.

Уявляєте в перспективі запекле дербі в трикутнику «Карпати», «Рух» і «Нива» (Львів)? А що? Чим ми гірші за Мілан, де триває одвічна суперечка «Мілана» та «Інтера»? Чи шотландський Глазго, де теж споконвіку не на жарт гризуться між собою прихильники «Селтіка» і «Рейнджерз»? Чи Мадрид, де протистояння королівського «Реала» і «матрацників» з «Атлетико» хоч і поступається за інтригою «ель класіко» між «Реалом» і «Барселоною», але теж багате на історичні події, зокрема – й на кілька фіналів Ліги чемпіонів. А ми що – хіба шкарпетками борщ сьорбаємо?

Втім, схоже, цій новині судилося недовге життя: на неї вже офіційно відреагувало керівництво ФК «Нива Тернопіль».

«Нива» Тернопіль – команда із довготривалою історією, яка користується популярністю та любовʼю серед вболівальників не тільки у рідному місті, а й за його межами. Увесь керівний штаб клубу спростовує дану інформацію стосовно зміни місця розташування та закликає довіряти лише надійним джерелам інформації. «Нива» продовжуватиме, як і раніше, писати свою історію у Тернополі, де разом із вами, наші дорогі вболівальники, будемо розділяти наші спільні перемоги!» – йдеться у тексті його заяви.

Що ж, схоже, менеджмент «Ниви» може з полегшенням зітхнути: численні турботи, починаючи від пошуку житла для гравців і закінчуючи залагодженням бюрократичних формальностей з УЄФА, на порядку денному не стоять. Та все-таки цікаво: звідкись же ростуть ноги в таких і подібних чутках?..